الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: أكثر من 17 إصابة في صفوف الإسرائيليين بسبب الصاروخ اليمني

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :