الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد وإصابات بقصف طائرات الإحتلال منزلا بشارع حميد غرب مدينة غزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :