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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 18 جراء التدافع اثناء توجههم الى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الانذار في تل أبيب

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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