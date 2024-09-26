الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: عدة طائرات لم تتمكن من الهبوط في مطار بن غوريون بسبب الصواريخ من اليمن

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :