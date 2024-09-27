الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان وإصابات بقصف طائرات الإحتلال منزلا بشارع حميد غرب مدينة غزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :