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شهيد وعدد من الإصابات بقصف الإحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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