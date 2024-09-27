الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية اللبناني: "إسرائيل" تحاول جر الشرق الأوسط بكامله الى الإنفجار الكبير

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :