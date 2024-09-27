الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف حيوي في الاراضي المحتلة بصاروخ الأرقب "كروز متطور"

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :