شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خيام نازحين بدير البلح واستهداف مدينة غزة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية تأكيدها، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو شنب في شارع حميد غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن فلسطينيون وأصيب آخرون بقصف للإحتلال استهدف نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى لارتقاء شهيد ولإصابة عدد آخر.

قوات الاحتلال تقتحم قريتي صفا وكفر نعمة غرب رام الله

من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قريتي صفا وكفر نعمة غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدة اليات، وتجولت في عدة احياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الاحتلال يدمر مخزن مواد تموينية ومحددة في قلقيلية

وفجر اليوم الجمعة أيضا، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخزن مواد تموينية ومحددة في مدينة قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية بعدة آليات، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وتمركزت في حي كفر سابا، وداهمت مخزن مواد تموينية ودمرت محتوياته، كما داهمت محددة في نفس الحي واستولت على محتوياتها ودمرتها.