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وسائل إعلام لبنانية: 9 شهداء في غارة استهدف منزلا مأهولا في بلدة شبعا

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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