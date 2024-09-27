غوتيريش: الفلسطينيون يعيشون في جحيم ونحن خذلناهم!

العالم- فلسطين

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع بمقر المنظمة في نيويورك حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

ووصف غوتيريش، الوضع في قطاع غزة بأنه "يفوق الخيال".

وقال: "لقد خذلنا شعب غزة، فهم يعيشون في جحيم يزداد سوءا يوما بعد يوم".

ومؤكدا عدم وجود "بديل للأونروا"، حث غوتيريش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "العمل في كافة الجبهات لتكثيف الدعم للمهمة الحيوية التي تقوم بها الوكالة".

وانتقد غوتيريش الحملات الإسرائيلية التي تشوه عمل الوكالة في إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى قرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.