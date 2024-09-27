هل يتم وقف اطلاق النار في جنوب لبنان؟.. الصحافة العبرية تجيب

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الانتقال لجبهة الشمال وترك قطاع غزة دون تحقيق الاهداف بحد ذاته دليل على عدم قدرة على اتخاذ القرار الصحيح، مشيرا الى ان الغالبية في كيان الاحتلال تؤيد العملية في جنوب لبنان لكن الخلاف على التوقيت ، حيث يعتقدون انه الاولى انهاء العملية في قطاع غزة ثم التوجه للبنان.

وحول التفاهمات للتوصل لوقف اطلاق نار في جنوب لبنان اضاف ان صحيفة هآرتس العبرية نشرت تقرير يفيد ان نتنياهو تراجع عن تفاهمات بشأن مبادرة وقف اطلاق النار، ونقلت عن مسؤول غربي وصفته بانه رفيع المستوى بان ما حدث مع الامريكيين بشان صفقة الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة يحدث الان في المبادرة الامريكية المتعلقة بوقف اطلاق النار في لبنان.

اما صحيفة يدعوت احرانوت في موقعها الالكتروني قالت ان تصريح نتنياهو بعد هبوط في نيويورك بانه سيواصل حزب الله بكل قوة يشير بانه تراجع عما وصف بالتفاهمات مع الجانب الامريكي بشأن وقف الحرب في لبنان.

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