الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الإسرائيلي: أكثر من 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا شمالي "إسرائيل"

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :