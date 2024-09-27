الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الإسرائيلي: أكثر من 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا في الشمال

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :