الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خلو الشوارع في حيفا من الناس وتضرر في الاقتصاد

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :