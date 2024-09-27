من موقع الحدث.. الاحتلال يستهدف خيمة للنازحين بمحيط "شهداء الاقصى"

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واضاف ان الخيمة كانت تؤوي عدد من النازحين الفلسطينيين، ما ادى الى استشهاد مواطن واصابة عدد اخر، دمرت محتويات الخيمة. وهي المرة الخامسة التي يتم استهداف ساحة شهداء الاقصى ، ما سفر عن ارتقاء شهداء.

واشار الى انه الاحتلال استهدف سيارة مدنية في مخيم البريج ما اسفر عن استشهاد عدد من المواطنيين الفلسطينيين تم نقلهم للمستشفى، بالاضافة الى قصف مدفعي كثيف في المناطق الشرقية لميخم البريج والمناطق الشمالية والغربية والنصيرات.

هذا واستشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف الإحتلال مدينة غزة، وقصف إستهدف نازحين في دير البلح وسط القطاع. حيث استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شنب في شارع حميد غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن فلسطينيون وأصيب آخرون بقصف للإحتلال استهدف نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى لارتقاء شهيد ولإصابة عدد آخر.

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