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شاهد.. مراسل العالم يؤكد اكتظاظ ملاجئ حيفا بالمستوطنين

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم الاخبارية في الأراضي الفلسطينية الزميل خضر شاهين، أن الجيش الاسرائيلي اعلن عن اطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن الاعلام العبري يتحدث عن اصابات في صفوف المستوطنين المتوجهين الى الملاجئ والتي اكتظت بهم نتيجة التدافع الذي حدث بعد اطلاق الصواريخ، مشيرا الى أن الاعلام العبري أكد التصدي لبعض الصواريخ.

وفي الشأن السياسي، أكد مراسلنا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض أي هدنة وأي مجال للتفاوض، كما أكد أن رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي أكد أن الوقت غير مناسب لوقف الحرب على لبنان، فضلا عن المعارضة الاسرائيلية التي هددت بالانسحاب من الحكومة إدا تم وقف الحرب الاسرائيلية ضد لبنان.

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