الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية عدة في محيط بحيرة طبريا

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :