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غارات إسرائيلية تستهدف عيتا الشعب وعييت في جنوب لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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