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حزب الله يستهدف مستعمرة كريات آتا بصلية من صواريخ "فادي 1"

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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