برئاسة إيران، اجتماع وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي

العالم - الاميركيتان

طالب عباس عراقجي في بداية الاجتماع إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، معتبرا الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأعضاء في طهران قبل فترة بمثابة نقطة تحول في تاريخ التعاون بين الدول الأعضاء.

واعتبر اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في المنتدى والذي من المقرر عقده قريبا في الدوحة بدولة قطر، فرصة أخرى للدول الأعضاء لتعزيز التعاون فيما بينها من خلال الحوار في أعلى مستوى.

وأطلع ناصر المطيري الأمين العام الجديد لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، الأعضاء على آخر أنشطة المنتدى والتحضيرات المتعلقة بقمة دوحة.

وعبر المندوبون من الدول الأعضاء عن آرائهم حول المنتدى والتعاون المستقبلي فيه. معربين عن تقديرهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئاستها الناجحة والفعالة للمنتدى والتطورات الإيجابية التي شهدتها هذه الفترة.

كما أطلع وزير الخارجية القطري خلال هذا اللقاء الحضور على الخطط الموضوعة لعقد القمة في الدوحة، ومن ثم، تمت الموافقة على مشاريع وثائق اجتماع القمة من قبل الحضور.

يذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي ACD يتكون من 35 دولة آسيوية، ويعمل منذ أكثر من 20 عاما على تعزيز الحوار بين الآسيويين بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج تعاون مختلفة في المجالين الاقتصادي والثقافي. وتتولي إيران رئاسة هذا المجلس منذ العام الماضي.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع القمة للمنتدى بحضور رؤساء الدول الأعضاء ومن بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

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