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حزب الله يدك مستوطنة 'كريات آتا' ب‏رشقة من صواريخ فادي1

حزب الله يدك مستوطنة 'كريات آتا' ب‏رشقة من صواريخ فادي1
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الجمعة مستوطنة "كريات آتا " في فلسطين المحتلة بصلية من ‏صواريخ فادي 1.‏

العالم- لبنان

وأكدت المقاومة، في بيانها، أن عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

وجاء في نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 27-09-2024 مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ فادي 1.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 27-9-2024‏
‏23 ربيع الأول 1446 هـ

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