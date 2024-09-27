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وزارة الدفاع السورية: استشهاد 5 عسكريين سوريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية على الحدود السورية اللبنانية

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

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