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الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صواريخ اعتراضية تجاه 4 طائرات بدون طيار اخترقت المجال البحري من جهة رأس الناقورة

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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