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مراسلة العالم: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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