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حزب الله يعلن قصف مدينة طبريا المحتلة للمرة الثانية ردا على الاستباحة الإسرائيلية الهمجية للمدنيين

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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