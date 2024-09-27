شاهد.. صاروخ يمني يدخل مليون مستوطن للملاجئ

العالم - خاص العالم

خوف وهلع وهروب بالجملة إلى الملاجئ.. هذا هو حال سكان تل أبيب وهم يستقبلون صاروخاً يمنياً اخترق كل الدفاعات الجوية على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة ووصل إلى عاصمة الكيان.



العديد من الجرحى سقطوا بفعل االصاروخ اليمني فيما أشار الإعلام العبري إلى أنّ عددا كبيرا من الانفجارات، سمعت في سماء 'تل أبيب' الكبرى، مشيراً إلى أنه جرى ' وقف العمل بمطار بن غوريون في أعقاب إطلاق الصواريخ.

الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت على موعد مع صاروخ آخر هذه المرة من العراق حيث أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق إنها هاجمت بواسطة صاروخ الأرقب 'كروز مطور' هدفا حيويا في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدة استمرارها في تصعيد عملياتها ضدّ معاقل الاعداء.

المقاومة الاسلامية أوضحت أن الهجوم يأتي ' استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهالي في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ'.

هجوم المقاومة العراقية يأتي بعد ساعات من هجوم شنته بطائرات من دون طيار باتجاه هدف في الجولان السوري المحتل، وقد أكدت المقاومة مجدداً استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة'.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد نفّذت، الأربعاء الماضي، هجوماً جوياً بالطيران المسيّر ضدّ هدف حيوي تابع للاحتلال الإسرائيلي في 'إيلات' جنوبي فلسطين المحتلة وقد عرضت حينها مشاهد توثق إطلاق المسيّرات، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الهجوم على 'إيلات' تم عبر 3 مسيّرات.