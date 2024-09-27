شاهد/هذه هي هدايا الرئيس بزشكيان للشعب الايراني من نيويورك!

العالم- ايران

ونقلت الطائرة الحاملة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نقلت 1100 لوحة تاريخية من العصر الأخميني وداريوس الأول إلى البلاد.

ويأتي ذلك نتيجة مشاورات مكثفة بين وزارة الخارجية ووزارة التراث الثقافي والمساعد القانوني للرئيس في معهد الدراسات الشرقية في شيكاغو.

غالبًا ما تكون هذه الألواح مكتوبة بالمسمارية وباللغة العيلامية أو الآرامية بأشكال وأحجام مختلفة، وترتبط موضوعاتها بشكل أساسي بإدارة الموارد والطرق والعلاقات الاجتماعية وضروريات الحياة الأساسية والأجور واقتصاد المجتمع الأخميني خلال فترة حكم داريوس الأول.

في فبراير/ شباط 1913، في الحفريات الأثرية لأسوار برسيبوليس، اكتشف قسم الآثار بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو حوالي 30 ألف لوح طيني من العصر الأخميني بالخط المسماري.

هذه الألواح مكتوبة بالكتابة المسمارية وباللغة العيلامية.

وقد انهى الرئيس بزشكيان زيارته الى نيويورك، مساء الاربعاء وغادرها عائدا الى البلاد بعد زيارة استمرت اربعة ايام شارك فيها في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والقى كلمة فيها وبين مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول القضايا الدولية.

وترأس بزشكيان خلال الزيارة وفدا رفيعا ضم في عضويته كلا من محمد جواد ظريف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية ومهدي سنائي مساعد مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ومحسن حاج ميرزائي مدير مكتب رئيس الجمهورية وعلي طيب نيا كبير مستشاري رئيس الجمهورية ومحمد مهدي طباطبائي مساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات.

يذكر ان وزير الخارجية عباس عراقي كان قد بدا زيارته الى نيوروك على راس وفد مساء الجمعة الماضية، وما زال موجودا في نيويورك. ويرافق عراقجي كل من مجيد تخت روانجي مساعده للشؤون السياسية وكاظم غريب ابادي مساعده للشؤون القانونية والدولية.