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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: سيخرج حزب الله منتصرا فخورا ويخيب آمال الأعداء فإنه يسجل كل يوم شرفا جديدا

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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