حزب الله يكشف كذب ادعاءات الاحتلال ويواصل ضرب مواقعه ومستوطناته

العالم- لبنان

بالرغم من تحقيق كيان الاحتلال "انجازات عملياتية أو تكتيكية" لكن هذه الأخيرة عدم تحقيقها للهدف المعلن وهو إضعاف قدرة المقاومة على الهجوم وبالتالي "إعادة المستوطنين إلى الشمال".

وهذا ما عكسته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية اليوم بقولها إن "حزب الله لا يزال صاحب اليد العليا استراتيجيا، لأن الصورة الأساسية للشمال المهجور والمواطنين الذين تم إجلاؤهم لم تتغير".

وفي هذا الاطار، أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين"، قصف مجاهدوها مستوطنة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.‏

كذلك، فقد أعلنت المقاومة قصف مجاهديها للمرة الثانية اليوم مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.‏ كما قصف ‏مجاهدو المقاومة مستوطنة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ فادي 1.‏

هذا وقد نشر الاعلام الحربي للمقاومة بيانا في العمليات التي قامت بها المقاومة ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الخميس 26-09-2024:

1- استهداف مستوطنة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ.

2- استهداف مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بصليات من الصواريخ.

3- استهداف مستوطنة كريات شمونة ‏بصليات من صواريخ فلق 2.

4- تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎

5- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو بصليات من الصواريخ.

6- استهداف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بصليات من الصواريخ.‏

7- استهداف مستوطنة أحيهود بخمسين ‏صاروخا.‏

8- شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.

9- استهداف مدينة صفد المحتلة بثمانين صاروخا.

10- استهداف مستوطنة كريات آتا بخمسين صاروخا.

11- استهداف قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بصلية صاروخية.‏