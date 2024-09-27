كنعاني: أميركا شريكة في جرائم إبادة الفلسطينيين وضد لبنان

العالم - ايران

وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في منصة إكس الیوم الجمعة: أعلن کیان الفصل العنصري "الإسرائيلي" عن تلقيه حزمة مساعدات جديدة بقيمة 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقه العسكري النوعي في المنطقة.

وتسائل الناطق باسم الخارجية عن تصرح وزير الحرب الأمريكي أن واشنطن لن تغير أبدًا التزامها بمساعدة "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.

واضاف كنعاني: من المخزي أن تعتبر الولايات المتحدة مقتل 42 ألف شخص خلال 11 شهرا في فلسطين وأكثر من 1500 شخص خلال 4 أيام في لبنان "دفاعا عن النفس"وما هذه المساعدات إلا مكافأة اصحاب العمل للقتلة والجناة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: لا يشك العالم في أن أميركا شريكة من الدرجة الأولى في جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان "الإسرائيلي" في إبادة الفلسطينيين والجرائم المستمرة ضد الشعب اللبناني.

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