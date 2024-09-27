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الجيش الإسرائيلي: هبوط طائرة مروحية عسكلرية إسرائيلية في مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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