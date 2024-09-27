الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الإسرائيلي: هبوط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :