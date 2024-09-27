لبنان/استشهاد واصابة أكثر من 240 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - لبنان

وذكرت الوزارة في بيان ان "88 شخصا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على مناطق في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت ان "تلك الغارات أدت أيضا الى إصابة 153 اخرين بجروح متفرقة".

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان، أودت بحياة 25 شخصاً منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة.

واوضح الدفاع المدني في لبنان، اليوم الجمعة، إنّه جرى انتشال 14 شهيداً و6 جرحى من جراء الغارت الإسرائيلية الأخيرة على مناطق عديدة في البلاد.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية المتتالية على جنوبي لبنان والبقاع.

وأغارت الطائرات على مدينة بعلبك وعلى بلدات عدّة في المنطقة منها: سهل بدنايل، عدوس، طاريا، شمسطار، النبي شيت، وبلدات أخرى في قضاءي زحلة والبقاع الغربي، شرقي لبنان.

كما استهدفت الغارات عشرات البلدات في أقضية صيدا وصور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وجزين جنوبي لبنان.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، يشن جيش الإحتلال عدواناً واسعاً على لبنان، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من السكان.