صنعاء: استهدفنا يافا وعسقلان بصاروخ 'فلسطين2' ومسيرة 'يافا'

العالم - اليمن

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: نفذنا عملية عسكرية ضربت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين2".

وأضاف: ضربنا هدفا حيويا في منطقة "عسقلان" المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا.

وأكد العميد سريع: العمليتان في يافا وعسقلان حققتا أهدافهما بنجاح.



كما توعد متحدث القوات المسلحة اليمنية الكيان الصهيوني بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضده دعما لفلسطين ولبنان ، مؤكدا ان : عملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على غزة ولبنان.

هذا هو نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة

نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي نوع "فلسطين2" واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة "عسقلان" المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا"

وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح.

إن القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان وأنها بعون الله تعالى لن تتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 24 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 27 سبتمبر 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية