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القوات مسلحة اليمنية تضرب هدفا عسكريا في يافا المحتلة في تل ابيب بصاروخ "فلسطين 2 " الباليستي

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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