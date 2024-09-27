الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

توافد جماهيري كبير في ميدان السبعين في صنعاء والمحافظات الاخرى في مليونية "يمن الايمان في جهاد وثبات مع غزة ولبنان "

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :