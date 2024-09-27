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واشنطن بوست: احتمال توغل بري اسرائيلي في لبنان

واشنطن بوست: احتمال توغل بري اسرائيلي في لبنان
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

زعمت صحيفة "واشنطن بوست"الامريكية ان دلائل تشير إلى تعبئة جيش الإحتلال في شمال فلسطين المحتلة (جنوب لبنان) لاحتمال حدوث توغل بري في لبنان.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "واشنطن بوست" عن جندي في جيش الإحتلال قوله إنهم "مستعدون لذلك"، في إشارة إلى الغزو البري.

وأضاف: "لا نعرف ما إذا كان سيحدث، لكننا نستعد".

وتاتي هذه التصريحات بعد يوم من توجيه رئيس أركان جيش الإحتلال الجنود بالاستعداد واستدعاء لواءين من الاحتياط.

وافادت التقارير الى توجه قوافل من السيارات العسكرية والشاحنات نحو شمال فلسطين المحتلة على طرقات ذات حركة مرور قليلة. وحملت الشاحنات غرفًا آمنة محمولة، بينما حملت أخرى الدبابات.

وفي أماكن أخرى، تمركزت القواعد العسكرية ومراكز التجهيز في تلال شمال فلسطين المحتلة.

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