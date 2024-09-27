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مصادر لبنانية: شهداء ومصابون اثر غارات للاحتلال على بلدة رشاف جنوبي لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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