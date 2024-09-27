'يديعوت أحرونوت' تحذر من فخ الموت الذي يعده حزب الله لاي توغل اسرائيلي!

العالم - الاحتلال

وكان نتنياهو والمقربون منه، قد زعموا في الماضي في وسائل الإعلام، أنه أوقف مبادرة وزير الحرب يوآف غالانت، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، لمهاجمة حزب الله أولًا، لأنه كان يعلم أن مثل هذه الحرب ستجلب دمارًا كبيرًا للكيان المحتل أيضًا، ولا ينبغي أن يدخل في هذه المغامرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من نقل القوات النظامية والاحتياطية إلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، بما في ذلك الفرقة 98، لا يوجد استعداد فوري للدخول البري إلى لبنان. وتعتقد أغلبية القيادة العليا أن كيان الاحتلال ارتكب خطأ مأساويًا ومريرًا في هذا الموضوع مرتين من قبل، في عامي 1982 و2006، وعليه ألا يدخل في ما يراه كثيرون فخ الموت الذي يُعده حزب الله.

إلى ذلك؛ أضافت الصحيفة: أن "سلوك "إسرائيل" اليوم يشبه سلوكها في بداية حرب العام 2006. اعتقدت "إسرائيل" في البداية أنها ستهزم حزب الله من خلال قوة سلاح الجو ومن دون غزو بري. وعندما فشل ذلك، واستمر حزب الله في إطلاق النار على المدن والمستوطنات في الكيان المحتل، اضطرت "إسرائيل" إلى غزو لبنان، وهو الغزو والحرب التي لم تحقق أيًا من أهدافها".