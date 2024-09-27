هذه اعراضه..احتمال وقف بيع دواء امريكي في أوروبا!

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وجاءت دعوة وكالة الأدوية الأوروبية بعد يوم من إعلان شركة الأدوية الأميركية أنها ستسحب طوعا عقار "أوكسبريتا" من الأسواق العالمية.

ويُستخدم "أوكسبريتا" لعلاج داء الخلايا المنجلية، وهو مرض في الدم يحتمل أن يودي بحياة المصاب به ويطال بشكل رئيسي ملايين الأشخاص من أصل أفريقي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي.



وأظهرت دراستان أن المرضى الذين استخدموا "أوكسبريتا" تعرضوا لعدد أكبر من "نوبات انسداد الأوعية الدموية"، أي ألم حاد ومضاعفات محتملة مثل التهاب المفاصل والفشل الكلوي وحوادث مرتبطة بالأوعية الدماغية.