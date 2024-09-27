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الكشف عن الطرف الخامس المتورط بمجزرة 'البيجر' في لبنان

الكشف عن الطرف الخامس المتورط بمجزرة 'البيجر' في لبنان
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت النرويج، طلبا دوليا للبحث عن مواطنها ذي الأصول الهندية ينسون يوسي، بشبهة ارتباطه ببيع أجهزة "بيجر حزب الله" التي انفجرت في لبنان في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

العالم - لبنان

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن الشرطة النرويجية فتحت تحقيقا بشأن تورط شركة تسمى "نورتا غلوبال" في قضية انفجارات "بيجر حزب الله"، مؤكدة وجود شبهات، وأنها تبحث عن رينسون خوسيه، المدير النرويجي للشركة لكونه يحمل الجنسية النرويجية.

وأوضحت أن ينسون يوسي، الذي يملك الشركة البلغارية "نورتا غلوبال" المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى في يوم تفجيرها في لبنان، خلال رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت صحيفة غربية إلى أن رينسون خوسيه (39 عاما)، مؤسس شركة بلغارية يزعم أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر، قد سافر إلى الولايات المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري، لحضور مؤتمر في بوسطن، وهو يوم تفجيرات "البيجر" في لبنان.

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