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الاعلام اللبناني: سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف جبل الريحان وبلدات مليخ واللويزة وعيتا الشعب وزبدين جنوبي البلاد

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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