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غارات لطيران الاحتلال تستهدف بلدتي حربتا ورسم الحدث في البقاع في لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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