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القوات المسلحة اليمنية: هذه العملية تاتي بالتزامن مع عملية استهداف عمق كيان الاحتلال في يافا وعسقلان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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