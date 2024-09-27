الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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بيان المسيرات المليونية في اليمن: نقول للسيد حسن نصر الله ولحزب الله ثقوا بان الله معكم وان الشعب اليمني معكم والى جانبكم ولن ينسى مواقفكم

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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