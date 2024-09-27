العميد سريع يعلن استهداف 3 مدمرات امريكية بالبحر الاحمر+فيديو

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في بيان ضمن مسيرة "يمن الإيمان في جهاد وثبات مع غزة ولبنان" في ميدان التحرير ان القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي.

واضاف ان العملية المشتركة بين القوة البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.

واوضح ان العملية أدت بعون الله تعالى إلى إصابة المدمرات الأمريكية الثلاث إصابات مباشرة القوات المسلحة اليمنية: عمليتنا البحرية هي الأوسع في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

واكد البيان ان العملية جاءت متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان لافتا الى ان القوات المسلحة اليمنية مستعدة لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية إسنادا للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة الإسلامية في لبنان.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: { أذن للذین یقـٰتلون بأنهمۡ ظلموا۟ۚ وإن ٱلله علىٰ نصۡرهمۡ لقدیرٌ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.

نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر وذلك أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي.

وقد نفذت العملية ب23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، وكانت العملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية.

وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى إصابة المدمرات الثلاث إصابات مباشرة. وهي العملية البحرية الأوسع للقوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.

وقد جاءت هذه العملية متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين اللتين تم استهدافهما بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين٢ وطائرة يافا المسيرة.

إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى مستعدةٌ لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية إسنادا للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة الإسلامية في لبنان والتي تواجه بكل بسالة العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، دفاعا عن لبنان وإسنادا لقطاع غزة، وإن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 24 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 27 سبتمبر 2024م صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية