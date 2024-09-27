الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسم تشييع الشهيد محمد سرور وكوكبة من شهداء حزب الله

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :