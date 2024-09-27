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بالفيديو .. مراسم تشييع الشهيد محمد سرور وكوكبة من شهداء حزب الله

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه وصل جثمان الشهيد قائد الوحدة الجوية في حزب الله الحاج محمد حسين سرور الى الضاحية الجنوبية لبيروت روضة الحوراء ذينب (ع).

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ارتقاء الشهيد امس خلال استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية لمحل سكنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفا انه حضر للمشاركة في مراسم التشييع المحبون من كل حدب وصوب.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور (الحاج أبو صالح) مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان"، مؤكدا أنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة في ضاحية بيروت الجنوبية".

وأضاف أن سرور "شارك في العديد من عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، وأنه كان "من الضباط الأساسيين في التصدي للهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي مختلف المحافظات السورية"، وفقا لبيان الحزب.

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