الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: الاهلال الاحمر تعامل مع اصابتين بالرصاص الحي في بلدة بيت امر في الخليل

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :